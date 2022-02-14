Один власник: в Одесі невідомі підпалили 2 авто посеред ночі

Правоохоронці розслідують ймовірний підпал у провулку Високий. Загорілися одразу 2 автомобілі, які належать одному жителю Одеси.

Про це повідомили у поліції Одеської області. Інцидент стався на парковці в провулку Високий 14 лютого орієнтовно о 3 годині ночі.

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Згоріли автомобілі

Відомо, що пожежа спалахнула в автомобілях Hyundai та Fiat. Обидва належать жителю Одеси, які залишив їх на парковці.



Вогонь спалахнув у припаркованих авто в Одесі / Фото Нацполіції

Поліцейські розслідують версію з підпалом. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.



Обидва авто належать місцевому жителю / Фото Нацполіції

За інформацією місцевого телеграм-каналу, відеокамери в провулку зафіксували чоловіка біля авто. Він зупинився поруч, постояв трохи, а коли розпочалася пожежа, швидко пішов геть.

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Підпал авто комунальника

Інший підпал автомобіля стався в Одесі 11 лютого. Тоді постраждала власність заступника директора комунального підприємства Костянтина Сироти.



В Одесі підпалили авто заступника директора комунального підприємства / Фото Нацполіції

Біля житлового будинку на Лідерсовському бульварі загорілася Toyota Camry. Вогонь пошкодив лише авто, люди в інциденті не постраждали.

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