"Отримає ореол мученика": заставу за Труханова може внести проросійський олігарх Новинський

Заставу за міського голову Одеси Геннадія Труханова збирається внести один із найбагатших бізнесменів України Вадим Новинський. Нагадаємо, мовилося про 30,2 мільйона гривень.

Цю заставу Труханов мав би сплатити у рамках так званої "одеської справи". Та є нюанс: 5 діб, які суд визначив для внесення грошей, вже спливли.

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Що буде з Трухановим і рішенням суду щодо нього

Одеські журналісти дізналися у муніципалітеті, що заставу за мера міста Геннадія Труханова може внести Вадим Новинський. А проте не зрозуміло, коли це станеться.

Річ у тім, що заставу мали внести до кінця доби 23 листопада – саме тоді спливав визначений судом строк у 5 діб.

Як відомо з повідомлення Вищого антикорупційного суду України, гроші не сплачено.

А отже, ВАКС обиратиме Труханову нову запобіжку.

Тут потрібен тонкий розрахунок. 30 ​​мільйонів – це зараз, але вже завтра чи післязавтра Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме відправити Труханова до СІЗО,

– сказав журналістам один із чиновників мерії.

Наразі у міського голови запобіжний захід передбачав тільки грошову заставу. Так вирішив ВАКС, хоча прокуратура просила призначити Труханову тримання під вартою з правом вийти під заставу у 120 мільйонів.

Ймовірно, нове звернення САП до суду буде схожим за змістом.

У принципі, можна дочекатися арешту, а потім Новинський внесе гроші, і Труханов отримає ореол мученика, що політично корисно. Алене факт, що у Вадима Владиславовича буде така сума,

– уточнило джерело.

Хто такий Вадим Новинський Вадим Новинський – проросійський бізнесмен і політик, регулярний фігурант рейтингу найбагатших людей України від Forbes, Вадим Новинський – проросійський бізнесмен і політик, регулярний фігурант рейтингу найбагатших людей України від Forbes, ревний прихильник Московського патріархату. Громадянином України є з 2012 року. Чинний народний депутат, позафракційний, представляє "Опозиційний блок".

Коротко про зміст "одеської справи"