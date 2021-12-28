Ожеледиця паралізувала Одесу: громадський транспорт тимчасово не курсує

28 грудня 2021 , 10:58
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Джерело:

"Обозреватель"

У зв'язку з негодою в Одесі 28 грудня тимчасово зупинився рух транспорту. Ожеледиця скувала дороги, тож місцевим жителям доводиться добиратися пішки в інші райони.

Одесити повідомляють, що внаслідок погодних умов автомобілі не можуть їхати слизькими дорогами зі швидкістю понад 40 кілометрів на годину. Відтак, місто стоїть у заторах.

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Трамвайні рейки також замерзли, тож громадський транспорт тимчасово не курсує. Аби добратися до потрібних місць, жителі Одеси почали добиратися пішки в інші райони, попри сніг та загрозу падіння бурульок з дерев і дахів будинків.

Громадський транспорт зупинився

Канал "Курс Одеса" в телеграмі попередив, що містом взагалі не курсує трамвай №20. Його маршрут продублювали автобусом.

Помітили простій тролейбусів №7 на вулиці Новосельського – також через замерзання колій. Водночас вагони продовжують рух у районі вулиці Рішельєвської.

Одеські таксисти вирішили скористатися ситуацією та підняли тарифи на перевезення. Зокрема, доїзд від селища Котовського до центру оцінюють від 400 гривень.

Ожеледиця в Одесі скувала дороги: дивіться відео

Комунальники борються з негодою

Синоптики спрогнозували погіршення погодних умов в Одесі ще 27 грудня. Через сильні пориви вітру, мокрий сніг і ожеледицю, міські комунальні служби працюють цілодобово.

Тротуари очищають від замерзлого снігу, посипають піщано-соляною сумішшю та хлористим натрієм. Особливу увагу звертають на зупинки громадського транспорту та прибудинкові території.


Одеські комунальники працюють цілодобово / Фото з сайту "Думская"

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Правила безпеки

Одеситів та гостей міста у мерії просять бути обачними та, за можливості, обмежити пересування містом. Насамперед це стосується літніх людей, дітей та вагітних.

Тим, хто ризикнув у негоду вийти з дому, не рекомендують:

  • залишати автомобілі під деревами та лініями електропередач;
  • ходити під деревами;
  • рухатися по обмерзлих місцях;
  • тримати руки в кишенях, коли йдеш пішки;
  • зловживати спиртним.

Найкращим захистом називають теплий одяг, взуття на стійкій підошві та повільний рух. Якщо йти вулицею на напівзігнутих ногах та спиратися на всю ступню, то ризик падіння суттєво зменшиться.

Автор: Євгенія Пласконь