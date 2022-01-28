Падіння стіни в Одесі: один робітник загинув, ще 2 отримали травми – фото з місця події

У Суворовському районі Одеси обвалилася стіна будинку. Троє будівельників, які там працювали, травмувалися, один із них загинув.

Будівельники здійснювали плановий демонтаж будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу 28 січня. Під час робіт, раптово обвалилася одна зі стін.

До теми В Одесі раптово обвалилися стіна в житловому будинку: є постраждалі

Обвал будинку в Одесі

Троє робітників, які в момент обвалу перебували на 2 поверсі будівлі, отримали травми. Одного з них привалило шматком стіни.



В Одесі на Хуторській обвалилася стіна будинку / Фото ДСНС

На місці працювали рятувальники, які розчистили завали та передали постраждалих медикам. На жаль, один із чоловіків, який зазнав найбільших травм, помер дорогою до лікарні.

В аварійному будинку в Одесі обвалилася стіна: дивіться відео з місця події

Двоє інших будівельників отримали переломи. Місцеві жителі кажуть, що в одного травмована рука, в іншого – нога.



Травмувалися 3 робітників, які мали демонтувати частину будівлі / Фото ДСНС

Подробиці щодо падіння стіни будинку в Одесі: дивіться відео

Не перший випадок

За словами очевидців, навесні 2021 року частина будинку в Хуторському провулку вже обвалювалася. Про техніку безпеки відтоді ніхто не подбав.

Вибух газу в провулку Хуторський в Одесі: дивіться відео

Відомо, що 2 квітня у житловому домі стався вибух газу. Робітники, які працювали на місці 28 січня, мали розібрати 3 квартири і відновити частину будинку.

За інформацією видання "УСІ", з 2021 року Одеська міська рада обіцяла відновити будівлю. Роботи розпочали лише наприкінці року. Демонтаж доручили фірмі СМУ №533, яка фігурує в кримінальному провадженні.

В одеській будівлі стався вибух газу, тож її мали розібрати / Фото ДСНС

Текст публікації у фейсбуці:

"Унаслідок неконтрольованого падіння стіни постраждали 3 чоловіків, один загинув у кареті швидкої. Сьогодні, об 11 годині 11 хвилин, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Суворовському районі Одеси, по провулку Хуторський, внаслідок неконтрольованого падіння стіни на 2 поверсі під час планового демонтажу будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу, постраждало 3 робітника, котрі потребують допомоги рятувальників.

Прибувши на місце виклику, рятувальники за допомогою спеціальних ніш транспортували одного чоловіка з відкритим переломом з 3-го поверху будівлі та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Один з постраждалих робітників загинув в кареті швидкої. Всього було залучено 2 одиниці техніки і 9 бійців ДСНС".