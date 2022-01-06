Під час новорічного застілля на Одещині помер військовий: перевіряють командирів

В Одеській області під час новорічного застілля трапився трагічний інцидент – помер солдат. Наразі правоохоронці перевіряють версію про недбалість командування військової частини.

За попередніми даними, 30 грудня 2021 року командування організувало передноворічне святкування на території військової частини. Після цього троє військовослужбовців-контрактників прибули до гуртожитку в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Читайте також Під Дніпром знайшли тіло вбитого військового: підозрюваних вже затримали

За деякий час одного з них виявили непритомним, його смерть констатувала бригада швидкої медичної допомоги. Інших двох солдатів госпіталізовано до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України у важкому стані,

– зазначили у прокуратурі.

Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері розпочала кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до служби військовими службовими особами військової частини ЗСУ в Одеській області.

слідчі наразі з'ясовують обставини трагедії;

призначено низку судово-медичних експертиз і допити свідків.

Схожий інцидент у Кривому Розі

Трагедія трапилася 31 жовтня у військовій частині 3011. 21-річного солдата строкової служби знайшли біля казарми з черепно-мозковою травмою. Він був без свідомості.

Хлопця відвезли у лікарню. Там медики провели йому операцію. Після того військового перевели в реанімацію та під'єднали до апарата штучної вентиляції легень. Вижити молодику не вдалося.

Наразі правоохоронці розглядають 2 версії того, що сталося, – умисне вбивство та самогубство. Про загиблого відомо лише те, що він був родом не з Кривого Рогу.

Поліція 30 грудня відкрила кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".