По предварительным данным, 30 декабря 2021 года командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Через некоторое время одного из них обнаружили без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. Остальные двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии,

– отметили в прокуратуре.

Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере начала уголовное производство по факту халатного отношения к службе военными служебными лицами воинской части ВСУ в Одесской области.

Обратите внимание! Полиция 30 декабря открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство". следователи выясняют обстоятельства трагедии;

назначен ряд судебно-медицинских экспертиз и допросы свидетелей.

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