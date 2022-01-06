За попередніми даними, 30 грудня 2021 року командування організувало передноворічне святкування на території військової частини. Після цього троє військовослужбовців-контрактників прибули до гуртожитку в стані сильного алкогольного сп'яніння.

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За деякий час одного з них виявили непритомним, його смерть констатувала бригада швидкої медичної допомоги. Інших двох солдатів госпіталізовано до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України у важкому стані,

– зазначили у прокуратурі.

Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері розпочала кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до служби військовими службовими особами військової частини ЗСУ в Одеській області.

Зверніть увагу! Поліція 30 грудня відкрила кримінальну справу за статтею "умисне вбивство". слідчі наразі з'ясовують обставини трагедії;

призначено низку судово-медичних експертиз і допити свідків.

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