Під Одесою горів ринок "7 кілометр": у ДСНС розповіли, чому пожежа стала особливою

Удень 10 березня ЗМІ та соцмережі повідомили, що на ринку "7 кілометр" сталася масштабна пожежа. Згодом інцидент підтвердили в ДСНС – але з уточненням, що масштаби пожежі були значно менші, ніж про це писали в мережі.

Речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна в коментарі 24 Каналу розповіла, що зазвичай пожежі на "7 кілометрі" досить важко загасити. Та цього разу все закінчилося відносно швидко.

Що відомо про пожежу на ринку 7 кілометр 10 березня?

У ДСНС вказали, що вогонь охопив три торгівельні павільйони. Але підрозділи працювали за підвищеним номером виклику через загрозу швидкого розповсюдження полум'я.

Кадри пожежі, які показали у мережі, справді вражають: продавці намагаються врятувати хоч щось, доки покупці ходять серед диму.

Горить ринок "7 кілометр": дивіться відео пожежі під Одесою (обережно, лайка!)

В спілкуванні з журналістами 24 Каналу Марина Аверіна вказала, що було багато диму, тому здавалося, що пожежа дуже масштабна. Проте насправді горіло декілька павільйонів. Водночас була загроза, що спалахнуть і інші кіоски.

Наслідки пожежі на "7 кілометрі" / Фото ДСНС

На щастя, рятувальникам допомогли Центр безпеки громадян Авангардівської громади та добровільна пожежна дружина (ДПД) "7-й кілометр". Вони зреагували дуже швидко і ще до приїзду ДСНС почали гасити вогонь – буквально через кілька хвилин після початку пожежі.

Завдяки цьому інші контейнери з товаром на ринку не постраждали, адже полум'я від них відрізали. Якби не це, працівникам ДСНС було би значно важче, бо пожежі на "7 кілометрі" спалахують миттєво. Зокрема, поруч із постраждалими кіосками торгували шубами – звісно, такий товар дуже горючий.

Також речниця ДСНС прокоментувала інформацію від ЗМІ про повне знеструмлення ринку. За її словами, це звичайні заходи безпеки, адже павільйони підключені до електрики. Якщо почати заливати вогонь водою, рятувальників може просто вбити струмом.

Зараз на місці лишилася тільки одна машина, яка проливає місце займання. Коли роботи завершать, ринок знову заживлять.

ДСНС показали, як гасять вогонь на ринку: дивіться відео

Довідка. "7 кілометр" офіційно називається ТОВ "Промтоварний ринок". Він один з найбільших ринків у Східній Європі та розташований в Овідіопольському районі Одеської області неподалік селища Авангард. Неофіційна назва пов'язана з тим, що ринок міститься біля станції 7-й кілометр Ізмаїльського напрямку.

Показуємо на карті ринок "7 кілометр" під Одесою

Чому горів ринок "7 кілометр" сьогодні?

Марина Аверіна сказала, що причини пожежі встановлюють. На місце виїхали експерти.

"Вогнеборці локалізували та повністю ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів, врятували від знищення поруч розташовані торгівельні павільйони. Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 7 одиниць техніки та 24 рятувальники", – вказано на фейсбук-сторінці відомства.