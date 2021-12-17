Під Одесою невідомі розстріляли кількох собак

Поліцейські Одеської області розслідують випадок ймовірного вбивства собак, який стався у Дачненській сільській громаді. 17 грудня правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно жорстокого поводження з тваринами.

Як розповіли правоохоронці, про ймовірний злочин вони дізналися від одного з мешканців громади. Чоловік повідомив, що сусіди нібито застрелили кількох його собак.

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На місце події одразу ж вирушили слідчі, які поспілкувалися як із заявником, так і з тими, кого він звинувачує.

Постійно конфліктували з сусідом через собак

Поліцейським потерпілий розповів, що його сусіди холоднокровно розстріляли його тварин. Втім, де зараз перебувають собаки, йому невідомо.

Чоловіки, на яких вказав власник тварин, підтвердили, що постійно конфліктували з сусідом через собак, однак кажуть, що зовсім не причетні до події з ними.

Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, що саме сталося з собаками. Вони вилучили відео з місця подій та намагаються їх проаналізувати.

Інцидент слідчі кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами. Відомості про ймовірне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо провину сусідів чоловіка доведуть у суді, їм загрожує до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження волі.