Під Одесою озброєний чоловік спалив авто і зняв пожежу на телефон: шокуючі записи

У Чорноморську, що біля Одеси, чоловік із бензином підпалив автомобіль. Згодом у нього в руках помітили зброю.

Про інцидент повідомили в місцевих телеграм-каналах 24 січня. Автомобіль горів неподалік від очисних споруд Чорноморська. Згодом це прокоментували й рятувальники, які виїжджали туди на виклик.

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Знімав усе на телефон

На одному із записів очевидці говорили, що зловмисник був у легковику, а потім вийшов з каністрою. Після цього він пішов до чужого Kia та облив його легкозаймистою рідиною.

Автомобіль, який підпалили в Чорноморську: дивіться відео

Коли авто спалахнуло, зловмисник зняв пожежу на телефон і пішов у невідомому напрямку з пістолетом. У ДСНС Одещини розповіли журналістам, що виклик надійшов о 12:40.

Очевидці показують підпалений автомобіль: дивіться відео

На місце негайно прибули 9 рятувальників, які почали гасіння полум'я на площі 8 квадратних метрів. Проте було надто пізно, оскільки від транспорту залишився лише обпалений каркас.

Як його можуть покарати

Наразі правоохоронці ще не коментували цей інцидент. Проте, найімовірніше, справу будуть розслідувати як знищення майна шляхом підпалу. Відповідна стаття Кримінального Кодексу передбачає від 3 до 10 років ув'язнення.

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Загадковий підпал. Біля очисних споруд у Чорноморську люди стали очевидцями дивної події. Водій вийшов з машини, озброєний пістолетом та каністрою, попрямував до чужої Kia та щедро облив її бензином. Потім він зняв палаюче авто на телефон і пішов.

Пожежники швидко загасили постраждалу тачку, але її власнику ремонт все одно не допоможе. Особа зловмисника та причини його вчинку поки що невідомі.