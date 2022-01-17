Відео спалаху з'явилося у соцмережах. Згідно з опублікованими кадрами, мовиться про бронетранспортер, який схожий на БТР-82.
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БТР утвори на трасі затор
Очевидці події повідомили, що БТР рухався трасою "Таврида" в колоні військової техніки. Пожежа сталася саме під час руху.
На опублікованих відео видно, що вогонь охопив частину бронетранспортера. Водночас густий дим накрив частину дороги. Причиною займання БТР нібито стала проблема з проводкою.
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Про постраждалих внаслідок займання БТР російських окупантів не повідомляли.
Бронетранспортер охопив густий дим: дивіться відео з телеграм-каналу "ЧП Крым"
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