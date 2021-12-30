Відповідне відео на своїй сторінці опублікував блогер та військовий експерт Серж Марко. Він зауважив, що відео – старе та, звичайно ж, постановне.

Зауважте Руйнувати – не будувати: бойовики збираються знищити недобудоване метро Донецька

Оператору не треба перебувати біля установки і вести ракету в зоні ураження танком, як у Фагота. Він це може робити в укріпленому бліндажі, попиваючи каву під жарти товаришів по службі,
– наголосив експерт.

Марко зауважив, що коли Росія все-таки вирішить викотити своє залізо, зустріч буде феєричною.

Знищення вантажівки "Урал": дивіться відео

Українські спецслужби знищили танковий підрозділ Росії

Допис Serg Marco:

Не Джавелінами єдиними.
Знайомтесь – "Стугна-П".
Вірніше, на відео два об'єкти варті уваги, "Стугна-П" і "Урал" забезпечення.
На окрему повагу заслуговує дистанція між ними, а це все ж таки 5600 метрів.
Тому коли РФ все ж таки вирішить викотити своє залізо на горизонт – зустріч його буде феєрична.
Так, оператору не треба перебувати біля установки і вести ракету в зоні поразки танком, як у Фагота. Він це може робити в укріпленому бліндажі, попиваючи каву під жарти товаришів по службі.
U.P.D. Відео старе і, звичайно ж, постановочне.