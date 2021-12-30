Відповідне відео на своїй сторінці опублікував блогер та військовий експерт Серж Марко. Він зауважив, що відео – старе та, звичайно ж, постановне.
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Оператору не треба перебувати біля установки і вести ракету в зоні ураження танком, як у Фагота. Він це може робити в укріпленому бліндажі, попиваючи каву під жарти товаришів по службі,
– наголосив експерт.
Марко зауважив, що коли Росія все-таки вирішить викотити своє залізо, зустріч буде феєричною.
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Українські спецслужби знищили танковий підрозділ Росії
- Розвідник, полковник запасу Збройних сил України Роман Червінський розповів, що у 2018 році українські спецслужби ліквідували російський танковий підрозділ.
- Щоб це реалізувати, знайшли людину, яка замінувала 10 танків та підірвала їх.
- Серед них був експериментальний російський танк Т-72, який окупанти хотіли перевірити у бою.
Допис Serg Marco:
Не Джавелінами єдиними.
Знайомтесь – "Стугна-П".
Вірніше, на відео два об'єкти варті уваги, "Стугна-П" і "Урал" забезпечення.
На окрему повагу заслуговує дистанція між ними, а це все ж таки 5600 метрів.
Тому коли РФ все ж таки вирішить викотити своє залізо на горизонт – зустріч його буде феєрична.
Так, оператору не треба перебувати біля установки і вести ракету в зоні поразки танком, як у Фагота. Він це може робити в укріпленому бліндажі, попиваючи каву під жарти товаришів по службі.
U.P.D. Відео старе і, звичайно ж, постановочне.