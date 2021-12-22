Стан воїна оцінюють як середньої тяжкості. Загалом упродовж доби 21 грудня російські бойовики 3 рази порушували режим тиші.
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Зокрема, один раз гатили зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь й зупинили ворога.
Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії,
– мовиться у повідомленні.
10 кроків для вирішення конфлікту на Донбасі
- Україна представила свій план 10 кроків для вирішення конфлікту на Донбасі.
- Володимир Зеленський передав план українським партнерам. Окрім того, відомо, що його також отримала російська сторона.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив деталі українських напрацювань іноземним партнерам.
- Зеленський також пояснив, що план складається з пунктів, у яких передбачені: переговори у нормандському форматі; участь США у вирішенні конфлікту.
Допис ООС:
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 22 грудня 2021 року
Слава Україні!
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку ШИРОКИНОГО ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу МАР’ЇНКИ противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
В районі КРАСНОГОРІВКИ виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу "Квадро".
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.