Состояние воина оценивается как средней тяжести. В течение суток 21 декабря российские боевики 3 раза нарушали режим тишины.

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В частности, один раз били из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Украинские защитники открывали ответный огонь и остановили врага.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России,

– говорится в сообщении.

Примите во внимание! Украинские защитники обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

10 шагов для разрешения конфликта на Донбассе

Украина представила свой план 10 шагов по разрешению конфликта на Донбассе.

Владимир Зеленский передал план украинским партнерам. Кроме того, известно, что его также получила российская сторона.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак раскрыл детали украинских наработок иностранным партнерам.

Зеленский объяснил, что план состоит из пунктов, в которых предусмотрены: переговоры в нормандском формате; участие США в разрешении конфликта.

Публикация ООС:

Утренняя сводка касательно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 22 декабря 2021 года

Слава Украине!

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

За прошедшие сутки, 21 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении ШИРОКИНО враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи МАРЬЕНКИ противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе КРАСНОГОРОВКИ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.