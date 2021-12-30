Ответное видео на своей странице опубликовал блогер и военный эксперт Серж Марко. Он отметил, что видео – старое и, конечно же, постановочное.

Внимание Разрушить – не строить: боевики собираются уничтожить недостроенное метро Донецка

Оператору не нужно находиться у установки и вести ракету в зоне поражения танком, как у "Фагота". Он это может делать в укрепленном блиндаже, попивая кофе под шутки сослуживцев,

– подчеркнул эксперт.

Марко отметил, что, если Россия все-таки решит выкатить свое железо, встреча будет фееричной.

Уничтожение грузовика "Урал": смотрите видео

Актуально! Прессслужба ООС сообщила, что во вторник, 21 декабря, украинские защитники обнаружили и ликвидировали вражеский беспилотник типа "Квадро".

Украинские спецслужбы уничтожили танковое подразделение России

Разведчик, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Червинский рассказал, что в 2018 году украинские спецслужбы ликвидировали российское танковое подразделение.

Чтобы это реализовать, нашли человека, который заминировал 10 танков и взорвал их.

Среди них был экспериментальный российский танк Т-72, ​​который оккупанты хотели проверить в бою.

Пост Serg Marco:

Не Джавелинами едиными.

Знакомьтесь – Стугна–П.

Вернее, на видео два объекта достойных внимания, Стугна–П и Урал обеспечениия.

Отдельного уважения заслуживает дистанция между ними, а это все же 5600 метров.

Потому когда РФ все же решит выкатить свое железо на горизонт – встреча его будет феерическая.

И да, оператору не надо находится возле установки и вести ракету в зоне поражения танком, как у Фагота. Он это может делать в укрепленном блиндаже, попивая кофе под шутки сослуживцев.

U.P.D. Видео старое и конечно же постановочное.