Об этом в сепаратистских СМИ рассказал заместитель директора по научной работе Донецкого института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела Виктор Дрибан. Ранее оккупанты обещали продолжать строительство метрополитена.

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В 2022 году начнут ликвидацию метрополитена

Мы выполнили работу по гидропрогнозу. Пока что мы слишком больших страхов (относительно потенциального захвата – 24 канал) по метрополитену не видим. Но в следующем году планируется разработка мероприятий по грамотной ликвидации выработок метрополитена,

– сказал Дрибан.

При этом Дрибан заверил, что это "социально важный объект", потому что он охватывает центральную часть города. Сейчас построено 2 ветки метрополитена – от Буденновского района до бульвара Пушкина.

Боевики критикуют работу по сооружению метро

Представители оккупационных властей не обошли случай раскритиковать сам процесс строительства метро: мол, соорудить его можно было значительно быстрее. Что могут пообещать сейчас боевики – это "ликвидировать подземку грамотно".

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Что известно о проекте метро в Донецке:

Решение о построении метрополитена в Донецке приняли еще в 1990 году.

Строительство начали в 1993 году.

Запуск первой очереди должен был состояться в 2005 году, затем его перенесли на 2011.

Впоследствии в Мининфраструктуры планировали заменить проект подземного метро на наземное.

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Текст публикации из телеграм-канала Donetchanyn:

Тем временем в "ДНР" сообщили, что таки уничтожат многострадальный метрополитен города Донецк, строительство которого начали еще в довоенное время. Причина проста, нет денег и пассажиропотока как раньше.

Несколько лет оккупационная администрация кормила народ сказками о продолжении строительства донецкого метро, ведь "Донецк заполняется людьми и запускаются предприятия". Но что-то пошло не так.