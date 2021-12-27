Про це у сепаратистських ЗМІ розповів заступник директора з наукової роботи Донецького інституту гірничої геології, геомеханіки, геофізики та маркшейдерської справи Віктор Дрібан. Раніше окупанти обіцяли продовжувати будівництво метрополітену.

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У 2022 році розпочнуть ліквідацію метрополітену

Ми виконали роботу з гідропрогнозу. Поки що ми надто великих страхів (щодо потенційного захоплення – 24 канал) по метрополітену не бачимо. Але наступного року планується розробка заходів щодо грамотної ліквідації виробок метрополітену,

– сказав Дрібан.

При цьому Дрібан запевнив, що це "соціально важливий об'єкт", бо він охоплює центральну частину міста. Наразі споруджено 2 гілки метрополітену – від Будьонівського району до бульвару Пушкіна.

Бойовики критикують роботу щодо спорудження метро

Представники окупаційної влади не оминули нагоду розкритикувати сам процес будівництва метро: мовляв, спорудити його можна було значно швидше. Що можуть пообіцяти зараз бойовики – це "ліквідувати підземку грамотно"

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Що відомо про проєкт метро в Донецьку:

Рішення про побудову метрополітену в Донецьку ухвалили ще у 1990 році.

Будівництво розпочали ще у 1993 році.

Запуск першої черги мало відбутись у 2005 році, потім його перенесли на 2011.

Згодом у Мінінфраструктури планували замінити проєкт підземного метро на наземне.

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Текст публікації з телеграм-канал Donetchanyn:

Тим часом у "ДНР" повідомили, що таки знищать багатостраждальний метрополітен міста Донецьк, будівництво якого розпочали ще в довоєнний час. Причина проста, немає грошей та пасажиропотоку як раніше.

Декілька років окупаційна адміністрація годувала народ казками про продовження будівництва донецького метро, адже "Донецьк заповнюється людьми та запускаються підприємства". Але щось пішло не так.