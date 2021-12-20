Подорожчали горошок, солоні огірки, картопля, ковбаса, яйця – все, що зазвичай використовують господині для святкового столу.
Важливо В Україні рекордно здорожчали овочі борщового набору
Як злетіли ціни в Донецьку
Тепер для того, щоб у Донецьку закупитись інгредієнтами на салат "Олів'є", доведеться віддати:
- банка горошку – 70 – 100 рублів (25 – 36 гривень);
- десяток яєць – 85 – 105 рублів (30,5 – 38 гривень);
- пачка майонезу – 37 рублів – невелика, 75 рублів – велика (13 – 27 гривень);
- картопля (кг) – 65 рублів (23 гривні);
- морква – 65 рублів (23 гривні);
- ковбаса "Лікарська" – 460 рублів (166 гривень);
- ковбаса "Столична" – 520 рублів (187 гривень);
- балик – 420 рублів (151 гривня);
- солоні огірки – 200 рублів (72 гривні).
Крім того, мандарини в середньому коштують 120 рублів (43 гривні), а банани – 75 – 100 рублів (27 – 36 гривень).
Чи відрізняються ці ціни від українських
Загалом ціни на базарі Донецька приблизно такі ж, як і в київських супермаркетах. Наприклад, ковбасу "Столичну" в магазині "Сільпо" у Києві можна купити за 199 гривень, а "Молочну" – за 179 гривень. Яйця можна знайти за 32,9 гривні. Банани коштують 29 гривень, мандарини – 31 гривню.
Водночас на ринках Києва ціни навіть нижчі, ніж у Донецьку. Варену ковбасу там продають за 149 гривень, картоплю – по 18 гривень, балик – по 130 – 140 гривень, яйця – 30 – 32 гривні.
Додамо, що журналісти 24 каналу на основі офіційних даних Держстату підрахували, в якій області були найдорожчі продукти у жовтні 2021 року. Лідирують у цьому рейтингу Київська, Донецька та Одеська області.
Яка ситуація з цінами на продукти в Україні: дивіться відео