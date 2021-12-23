Украинский разведчик, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Червинский рассказал, что в ноябре 2018 года на территории Торецкого полигона стояло российское танковое подразделение. Его сформировали из 10 танков.

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Среди них был экспериментальный российский танк Т-72. Его оборудовали высшими технологическими деталями. В частности, ночным видением и автоматическим прицеливанием.

Русские войска хотели проверить танк в бою.

Мы нашли человека, который зашел с нашей территории на ту сторону, заминировал все эти 10 танков и взорвал их. Это есть в прессе,

– рассказал Червинский.

Новые данные от украинской разведки

В ГУР Минобороны рассказали, что значительное количество российских офицеров и генералов сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в Донецкой и Луганской областях находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов.

По данным разведки, кадровые военные занимают командные должности в 1 и 2 армейских корпусах России, расположенных на оккупированных территориях.

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