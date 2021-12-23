Український розвідник, полковник запасу Збройних сил України Роман Червінський розповів, що у листопаді 2018 року на території Торецького полігону стояв російський танковий підрозділ. Його сформували з 10 танків.
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Серед них був експериментальний російський танк Т-72. Його обладнали вищими технологічними деталями. Зокрема, нічним баченням та автоматичним прицілюванням.
Російські війська хотіли перевірити танк у бою.
Ми знайшли людину, яка зайшла з нашої території на той бік, замінувала всі ці 10 танків і підірвала їх. Це є в пресі,
– розповів Червінський.
Нові дані від української розвідки
- У ГУР Міноборони розповіли, що значна кількість російських офіцерів і генералів наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України.
- Зокрема, на Донеччині та Луганщині перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.
- За даними розвідки, кадрові військові обіймають командні посади в 1 і 2 армійських корпусах Росії, розташованих на окупованих територіях.
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