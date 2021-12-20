За даними розвідників, наразі в ОРДЛО на постійній основі перебуває від 600 до 800 російських офіцерів і генералів. Кадрові військові обіймають командні посади в 1 і 2 армійських корпусах Росії, які розташовані на окупованих територіях.
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У Міноборони повідомили, що ці з'єднання зайшли в Україну в серпні – вересні 2014 року. Місце та роль корпусів чітко визначені у планах застосування збройних сил Росії проти України.
Зокрема, вони передбачають ведення як оборонних, так і наступальних операцій.
За словами представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, у жовтні – листопаді 2021 року відбулася ротація вищого керівного складу 2 армійського корпусу.
Там з'явився новий командувач, який прибув з Росії, а також змінилися командири окремих бригад. Цей процес відбувається постійно.
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- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія продовжує нарощувати військо біля кордону України навіть після розмови Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Зараз там перебувають понад 100 тисяч військових.
- За даними розвідки, ворожі збройні сили Росії приводили свої війська в повну бойову готовність. Зокрема, бойовики провели тренування, які відбувалися з 6 по 10 грудня.
- Російські збройні сили впродовж листопада укріплюють бойові можливості. Вони постачають озброєння для оперативного угруповання російських окупаційних військ на окупованій території Донеччини та Луганщини.
Повний текст публікації ГУР Міноборони у фейсбуці:
На території тимчасово окупованого Сходу України постійно перебувають від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.
Кадрові російські військові перебувають на командних посадах 1 та 2 армійських корпусів російських окупаційних військ. За даними української розвідки, після бойових дій на території України генерали та офіцери збройних сил Росії отримують державні нагороди та кар'єрне зростання у російській армії. Про це в ефірі передачі "Донбас. Реалії" заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.
"Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував 2 армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу збройних сил Росії. Зараз штаби корпусів, командування бригад, полків – це чинні офіцери збройних сил Росії. У жовтні – листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. Цей процес відбувається постійно", – зазначив представник воєнної розвідки України.
За даними ГУР Міноборони України, 1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формували на базі батальйонних-тактичних груп збройних сил Росії, які зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року. Роль і місце цих корпусів чітко визначено в планах застосування збройних сил Росії проти нашої держави та передбачають ведення ними як оборонних, так і наступальних операцій.
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