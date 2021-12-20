За даними розвідників, наразі в ОРДЛО на постійній основі перебуває від 600 до 800 російських офіцерів і генералів. Кадрові військові обіймають командні посади в 1 і 2 армійських корпусах Росії, які розташовані на окупованих територіях.

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У Міноборони повідомили, що ці з'єднання зайшли в Україну в серпні – вересні 2014 року. Місце та роль корпусів чітко визначені у планах застосування збройних сил Росії проти України.

Зокрема, вони передбачають ведення як оборонних, так і наступальних операцій.

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За словами представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, у жовтні – листопаді 2021 року відбулася ротація вищого керівного складу 2 армійського корпусу.

Там з'явився новий командувач, який прибув з Росії, а також змінилися командири окремих бригад. Цей процес відбувається постійно.

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Війська Росії біля кордону України: що відомо

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія продовжує нарощувати військо біля кордону України навіть після розмови Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Зараз там перебувають понад 100 тисяч військових.

За даними розвідки, ворожі збройні сили Росії приводили свої війська в повну бойову готовність. Зокрема, бойовики провели тренування, які відбувалися з 6 по 10 грудня.

Російські збройні сили впродовж листопада укріплюють бойові можливості. Вони постачають озброєння для оперативного угруповання російських окупаційних військ на окупованій території Донеччини та Луганщини.

Повний текст публікації ГУР Міноборони у фейсбуці:

На території тимчасово окупованого Сходу України постійно перебувають від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.

Кадрові російські військові перебувають на командних посадах 1 та 2 армійських корпусів російських окупаційних військ. За даними української розвідки, після бойових дій на території України генерали та офіцери збройних сил Росії отримують державні нагороди та кар'єрне зростання у російській армії. Про це в ефірі передачі "Донбас. Реалії" заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував 2 армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу збройних сил Росії. Зараз штаби корпусів, командування бригад, полків – це чинні офіцери збройних сил Росії. У жовтні – листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. Цей процес відбувається постійно", – зазначив представник воєнної розвідки України.

За даними ГУР Міноборони України, 1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формували на базі батальйонних-тактичних груп збройних сил Росії, які зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року. Роль і місце цих корпусів чітко визначено в планах застосування збройних сил Росії проти нашої держави та передбачають ведення ними як оборонних, так і наступальних операцій.

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