По данным разведчиков, в настоящее время в ОРДЛО на постоянной основе находятся от 600 до 800 российских офицеров и генералов. Кадровые военные занимают командные посты в 1 и 2 армейских корпусах России, которые расположены на оккупированных территориях.

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В Минобороны сообщили, что эти соединения вошли в Украину в августе – сентябре 2014 года. Место и роль корпусов четко определены в планах применения вооруженных сил России против Украины.

В частности, они предполагают ведение как оборонных, так и наступательных операций.

Обратите внимание! По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года.

По словам представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, в октябре – ноябре 2021 года состоялась ротация высшего руководящего состава 2 армейского корпуса.

Там появился новый прибывший из России командующий, а также сменились командиры отдельных бригад. Этот процесс происходит постоянно.

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Войска России у границы Украины: что известно

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает наращивать войско у границы Украины даже после разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена. Сейчас там находятся более 100 тысяч военных.

По данным разведки, вражеские вооруженные силы России приводили свои войска в полную боевую готовность. В частности, боевики провели учения, которые проходили с 6 по 10 декабря.

Российские вооруженные силы в течение ноября укрепляют боевые возможности. Они поставляют вооружение для оперативной группировки российских оккупационных войск на оккупированной территории Донбасса и Луганщины.

Полный текст публикации ГУР Минобороны в фейсбуке:

На территории временно оккупированного Востока Украины постоянно находятся от 600 до 800 российских офицеров и генералов.

Кадровые российские военные находятся на командных должностях 1 и 2 армейских корпусов русских оккупационных войск. По данным украинской разведки после боевых действий на территории Украины генералы и офицеры вооруженных сил России получают государственные награды и карьерный рост в российской армии. Об этом в эфире передачи "Донбасс. Реалии" заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если говорить о генералах, то после боевых действий на территории Украины тот же генерал Сергей Кузовлев, формировавший 2 армейского корпуса, по возвращении в Россию стал командующим 20, а затем 8 армии. После этого был назначен заместителем командующего Южного военного округа вооруженных сил России В настоящее время штабы корпусов, командование бригад, полков – это действующие офицеры вооруженных сил России.В октябре – ноябре этого года состоялась ротация высшего руководящего состава 2 АК. Это процесс происходит постоянно", – отметил представитель военной разведки Украины.

По данным ГУР Минобороны Украины, 1 и 2 армейских корпуса российских оккупационных войск формировались на базе батальонно-тактических групп вооруженных сил России, зашедших на территорию Украины в августе и сентябре 2014 года. Роль и место этих корпусов четко определены в планах применения вооруженных сил России против нашего государства и предполагают ведение ими как оборонных, так и наступательных операций.

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