Пророссийские боевики провели учения. Они проходили с 6 по 10 декабря.
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Какие подразделения приводили в боевую готовность
Вооруженные силы России приводили в высшую боевую готовность следующие подразделения:
- мотострелковые;
- артиллерийские;
- танковые.
Их выводили в определенные районы сосредоточения и разворачивали пункты управления.
Оккупанты восстановили интенсивность подготовки
Как сообщила разведка, 13 декабря возобновили активность боевой подготовки оккупационные войска в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск).
"Возобновлено проведение сборов с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками", – говорится в сообщении.
Ситуация на Востоке Украины: главное
- За 13 декабря оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня.
- Пророссийские боевики стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Полный текст публикации:
Главное управление разведки Украины информирует! Командование ВС России наращивает мероприятия по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
С 6 по 10 декабря оккупанты провели учения по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления.
Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оккупационных войск возобновлена интенсивность мер боевой подготовки, в частности, проведение сборов с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.