Проросійські бойовики провели тренування. Вони відбувалися з 6 по 10 грудня.
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Які підрозділи приводили в бойову готовність
Збройні сили Росії приводили у вищу бойову готовність такі підрозділи:
- мотострілецькі;
- артилерійські;
- танкові.
Їх виводили у визначені райони зосередження та розгортали пункти управління.
Окупанти відновили інтенсивність підготовки
Також, як повідомила розвідка, 13 грудня відновили активність бойової підготовки окупаційні війська у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ).
"Відновлено проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками", – мовиться у повідомленні.
Ситуація на Сході України: головне
- За 13 грудня окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню.
- Проросійські бойовики стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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Повний текст публікації:
Головне управління розвідки України інформує! Командування ЗС Росії нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.
З 6 по 10 грудня окупанти провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів з виведенням їх у визначені райони зосередження та розгортанням пунктів управління.
Крім того, з 13 грудня в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів окупаційних військ відновлено інтенсивність заходів бойової підготовки, зокрема проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.