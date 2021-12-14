Про це повідомляється у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки та співробітництва в Європі 13 грудня 2021 року.
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Порушення на Луганщині
На Луганщині СММ зафіксувала 599 порушень режиму припинення вогню, зокрема 107 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксовано 8 порушень,
– зазначили в ОБСЄ.
Найбільше окупанти нехтували режимом тиші поблизу Золотого. Там фіксували вибухи, вибухи АГС, черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі Попасної гриміли міномети.
Порушення у Донецькій області
На Донеччині Місія зафіксувала 211 порушень режиму припинення вогню, зокрема 30 вибухів. З них 3 у повітрі, 1 розрив боєприпасу і 26 вибухів невизначеного походження. За попередній звітний період в області зафіксовано 842 порушення,
– мовиться у звіті.
Більшість порушень сталася неподалік Широкиного, Південного та Залізного. У цих районах міжнародні спостерігачі фіксували вибухи, черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Війна на Донбасі: що відомо
- Упродовж минулої доби, 13 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь у напрямку Попасної та Катеринівки.
- Противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок ворожих атак жоден боєць Збройних сил України не постраждав.
- Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити напади.