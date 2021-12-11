Російське відомство заявляє, що навчання тривали в гірсько-лісистій та пустельній місцевості. Зокрема, називає. що це нібито були Волгоградська та Ростовська області, Адигея, Дагестан, Інгушетія, Північна Осетія, Карачаєво-Черкесія. Також окупант називає територію Криму і російські військові бази Південної Осетії.
Читайте також Може статися найгірший сценарій, – Науседа про напад Росії
Бойові стрільби виконували екіпажі на сучасних танках Т-72Б3 і Т-90А, використовуючи штатні снаряди і великокаліберний зенітний кулемет. Танкісти вдосконалювали навички в ураженні мішеней, що імітують рухомий танк, протитанковий гранатометний розрахунок та безвідкатне артилерійське знаряддя на дистанціях від 300 до 2000 метрів,
– заявляє міноборони окупанта.
Російські танкісти відпрацьовували техніки в умовах нападу та оборони / Фото міноборони Росії
Там цинічно наголошують, що метою навчань було вивчити тактику бою танкістів у випадку наступу та оборони вдень та вночі. Також у ворожому відомстві заявили. що бойове злагодження екіпажів триватиме до лютого 2022 року.
Півтори тисячі російських військових взяли участь в навчаннях / Фото міноборони Росії
Військові навчання біля українських кордонів
- В окупованому Криму розпочались навчання з підрозділами морської піхоти. На полігони бойової підготовки 3 грудня прибули понад 500 російських військових, які служать у з'єднаннях морської піхоти Чорноморського флоту.
- 11 грудня з Новоросійська до Кримського півострова прибув екіпаж малого ракетного корабля "Циклон".
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Росія і Білорусь у найближчі кілька місяців проведуть військові навчання. Вони начебто мають відбуватися біля кордонів України.
Ймовірне вторгнення Росії в Україну
- 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
- Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими.
- Держава-агресор може спробувати затиснути Україну "в кільце", бо сили зосередила не тільки біля українських кордонів, а й біля білоруських.
Вас може зацікавити, які шанси в України на перемогу у війні з Росією: дивіться відео