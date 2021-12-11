Російське відомство заявляє, що навчання тривали в гірсько-лісистій та пустельній місцевості. Зокрема, називає. що це нібито були Волгоградська та Ростовська області, Адигея, Дагестан, Інгушетія, Північна Осетія, Карачаєво-Черкесія. Також окупант називає територію Криму і російські військові бази Південної Осетії.

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Бойові стрільби виконували екіпажі на сучасних танках Т-72Б3 і Т-90А, використовуючи штатні снаряди і великокаліберний зенітний кулемет. Танкісти вдосконалювали навички в ураженні мішеней, що імітують рухомий танк, протитанковий гранатометний розрахунок та безвідкатне артилерійське знаряддя на дистанціях від 300 до 2000 метрів,
– заявляє міноборони окупанта.

Росія провела навчання біля кордонів України
Російські танкісти відпрацьовували техніки в умовах нападу та оборони / Фото міноборони Росії

Там цинічно наголошують, що метою навчань було вивчити тактику бою танкістів у випадку наступу та оборони вдень та вночі. Також у ворожому відомстві заявили. що бойове злагодження екіпажів триватиме до лютого 2022 року.

На навчання задіяли підрозділи танкістів
Півтори тисячі російських військових взяли участь в навчаннях / Фото міноборони Росії

Військові навчання біля українських кордонів

Ймовірне вторгнення Росії в Україну

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