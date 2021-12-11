Російське відомство заявляє, що навчання тривали в гірсько-лісистій та пустельній місцевості. Зокрема, називає. що це нібито були Волгоградська та Ростовська області, Адигея, Дагестан, Інгушетія, Північна Осетія, Карачаєво-Черкесія. Також окупант називає територію Криму і російські військові бази Південної Осетії.

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Бойові стрільби виконували екіпажі на сучасних танках Т-72Б3 і Т-90А, використовуючи штатні снаряди і великокаліберний зенітний кулемет. Танкісти вдосконалювали навички в ураженні мішеней, що імітують рухомий танк, протитанковий гранатометний розрахунок та безвідкатне артилерійське знаряддя на дистанціях від 300 до 2000 метрів,

– заявляє міноборони окупанта.



Російські танкісти відпрацьовували техніки в умовах нападу та оборони / Фото міноборони Росії

Там цинічно наголошують, що метою навчань було вивчити тактику бою танкістів у випадку наступу та оборони вдень та вночі. Також у ворожому відомстві заявили. що бойове злагодження екіпажів триватиме до лютого 2022 року.



Півтори тисячі російських військових взяли участь в навчаннях / Фото міноборони Росії

Військові навчання біля українських кордонів

В окупованому Криму розпочались навчання з підрозділами морської піхоти. На полігони бойової підготовки 3 грудня прибули понад 500 російських військових, які служать у з'єднаннях морської піхоти Чорноморського флоту.

11 грудня з Новоросійська до Кримського півострова прибув екіпаж малого ракетного корабля "Циклон".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Росія і Білорусь у найближчі кілька місяців проведуть військові навчання. Вони начебто мають відбуватися біля кордонів України.

Ймовірне вторгнення Росії в Україну

11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.

Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими.

Держава-агресор може спробувати затиснути Україну "в кільце", бо сили зосередила не тільки біля українських кордонів, а й біля білоруських.

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