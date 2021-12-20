Як заявили у відомстві, громадяни США повинні знати, що Росія планує серйозні військові дії на території України. Водночас ще однією причиною є загроза захворюваності на COVID-19.
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"Держдепартамент продовжує рекомендувати американським громадянам не їздити в Україну через COVID-19, а також переглянути поїздки через збільшення погроз з боку Росії", – мовиться у повідомленні.
У Держдепі також нагадали про непередбачуваність ситуації вздовж українського кордону з окупованими територіями Криму та Донбасу.
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Війська Росії на кордоні України: останні новини
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- Варто зауважити, що за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року.
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