Як заявили у відомстві, громадяни США повинні знати, що Росія планує серйозні військові дії на території України. Водночас ще однією причиною є загроза захворюваності на COVID-19.

До теми Росія пригрозила військовою відповіддю, якщо НАТО "продовжуватиме наступати"

"Держдепартамент продовжує рекомендувати американським громадянам не їздити в Україну через COVID-19, а також переглянути поїздки через збільшення погроз з боку Росії", – мовиться у повідомленні.

У Держдепі також нагадали про непередбачуваність ситуації вздовж українського кордону з окупованими територіями Криму та Донбасу.

Зверніть увагу! Росія продовжує нарощувати військо біля кордону України навіть після розмови Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Наразі там перебувають понад 100 тисяч військових.

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Війська Росії на кордоні України: останні новини

Дослідники з'ясували, що Росія продовжує накопичувати війська поблизу українського кордону. Про це свідчать дані супутників та інформація у соцмережах.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що у випадку відкритого вторгнення Росії на територію України втрати росіян будуть у рази більшими, аніж у 2014 році.

Делегація Конгресу США відвідала Київ й обговорила з українською стороною російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї.

Варто зауважити, що за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року.

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