Про втрати держави-агресорки за умови її нападу на Україну в інтерв'ю виданню розповів контрадмірал, командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

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Наслідки можливої атаки Росії

Командувач ВМС зазначив, що українська влада не знає, яке рішення у голові у Володимира Путіна, однак Кремль може зробити що завгодно. Подальша ескалація реальна протягом останніх 8 років.

Неїжпапа наголосив, що для Росії людське життя не має ціни, там взагалі немає будь-яких цінностей.

Втрати (росіян – 24 канал) будуть більшими, ніж у 2014 році. Набагато більшими. У рази,

– вважає він.

Водночас коли Київ матиме більше зброї, більше технічного ресурсу, професійних досягнень, то реалізувати свій задум щодо України Росії буде складніше.

На думку Неїжпапи, ціна рішення Путіна щодо повномасштабної агресії збільшується з кожним роком. Адже ЗСУ 2014 та 2021 – 2022 років – це різні Збройні сили.

Можлива передача Україні американських ракет

Інформацію про те, що США можуть передати Україні ракети класу "Гарпун", командувач ВМС не прокоментував, пояснивши, що це закрита тема.

"Я знаю, що ми рухаємося вперед, і нас нічого з цього шляху не поверне. Хто б чого не хотів, в Україні вже зараз є ракетна зброя ", – додав Неїжпапа. Він також запевнив, що "буде ще".

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