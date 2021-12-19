Про можливу ситуацію розповів голова правління "Банку ВТБ" Андрій Костін в ефірі одного з російських каналів. Костін вважає, що відключення від SWIFT є малоймовірним.

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Раніше низка американських ЗМІ перерахувала можливі жорсткі заходи, на які США готові піти у випадку ескалації з боку Росії. Серед них і було можливе від'єднання від платіжної системи. Голова "Банку ВТБ" переконує, що Москва з таким кроком справиться.

Звичайно, виживемо, безумовно, але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній – це мало сказати,

– сказав Костін.

Раніше те, що відключення від SWIFT є у переліку можливих кроків проти держави-агресорки підтвердив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Саме цей крок викликає найбільше дебатів, Кулеба назвав цей варіант "ядерним"

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Що відомо про SWIFT:

Це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

До неї підключено більше ніж 11 тисяч найбільших організацій майже у всіх країнах світу.

Створено SWIFT у 1973 році 240 банками з 156 країн світу.

Головний офіс – у Брюсселі.

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