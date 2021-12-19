Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Інтерв'ю з ним опублікувало 18 грудня американське видання.

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Москва не повинна мати сумнівів щодо наслідків нападу на Україну

Країни Заходу мають чітко оголосити, які кроки зроблять, якщо Росія наважиться на масштабне вторгнення в Україну. Щоби у Москві не було сумнівів, наскільки серйозними будуть наслідки.

З таким закликом виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Як зауважили у виданні, "відсутність деталей у Вашингтоні, Лондоні й Брюсселі може створити у російських чиновників сумніви щодо серйозності обіцянок Заходу діяти у відповідь (на агресію проти України, – 24 канал)".

Кулеба висловився простіше:

Вони (в Росії, – 24 канал) подумають, що ми просто "бла-бла-бла.

Тут доречно буде нагадати, що Росія озвучила вимоги до США й НАТО – припинити будь-яку експансію на схід. Це означає, що Кремль хоче руками ж НАТО закрити двері до Альянсу Україні.

Як на позицію Росії реагує світ

НАТО має послідовну позицію: Росія не впливає на рішення Альянсу та країн, охочих до нього вступити.

Натомість у Вашингтоні, хоч і назвали неприйнятними деякі пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки", загалом готові їх обговорити.

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