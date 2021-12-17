Відтак Кулеба виділив топ-10 перемог української дипломатії у році, що минає. Зокрема, назвав першу за 30 років стратегію зовнішньополітичної діяльності, азійську та африканську стратегії публічної дипломатії та комунікаційну стратегію МЗС.
До теми Україна робить все можливе, щоб підсилитися, – Кулеба про загрози на різних напрямках
Які ще досягнення виділив Кулеба:
- створення Кримської платформи;
- візит президента до США і побудова довірливих відносин із адміністрацією Джо Байдена;
- нові економічні можливості для українських компаній;
- зусилля дипломатів у посиленні українського війська;
- запуск Асоційованого тріо і його визнання з боку ЄС;
- дипломатія заради миру, щоб стримувати агресію Росії;
- евакуація з Афганістану близько тисячі людей;
- збереження можливостей для подорожей українців Європою;
- зміцнення гордості за Україну.
Перемоги зовнішньополітичної стратегії
Як зауважив Кулеба, стратегія вперше структурувала нашу зовнішню політику й вивела її на новий проактивний рівень. Також чітко вдалось збалансувати інтереси й можливості країни.
Стратегія переносить центр ваги до Києва, щоб ми могли стояти твердо на ногах і дивитися на світ виключно власними очима,
– сказав міністр.
Завдяки цьому Україна зустрічає 2022 рік з найсильнішими позиціями за роки незалежності. В минулому залишаються багатовекторність, позаблоковість, невизначеність, партнерозалежність.
Кримська платформа
Кулеба також виділяє створення цього майданчику для обговорення ситуації в окупованому Криму. За його словами, цьогоріч вдалось вивести політику деокупації на абсолютно новий рівень всередині України і на міжнародній арені.
Нам вдалося досягти історичного результату попри шалений спротив Росії на всіх етапах,
– сказав міністр.
Чого очікувати Україні найближчим часом
- Як стверджував міністр, на початку 2022 року в Україну з візитом має приїхати президент Туреччини Реджеп Ердоган. Українське МЗС наголошує на важливості цього візиту. Ердоган має брати участь у стратегічній раді "Україна – Туреччина".
- Також Кулеба заявляв, що Володимир Путін може знову поговорити із Джо Байденом. Але в такому випадку американський лідер сконтактує і з українським президентом. Міністр запевнив, що такі перемовини за спиною не відбуватимуться.
- Як казав Дмитро Кулеба, західні партнери України вже розробляють низку санкцій проти Росії, якщо та нападе на нас. Серед обмежень буде й відключення від платіжної системи SWIFT.
Як минув перший саміт Кримської платформи: дивіться відео