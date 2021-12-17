Міністр закордонних справ зазначив, що санкції включають обмеження торгівлі, інвестицій та банківських операцій. Вони також можуть стосуватись і російського держборгу.
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Ядерний варіант
За словами Кулеби, відключення від SWIFT викликає найбільше дебатів. Міністр називає такі санкції "ядерним" варіантом.
У будь-якому випадку, як зазначив міністр, санкції будуть жорсткими та безпрецедентними.
Європарламент підтримує відключення Росії від SWIFT
У Європарламенті погоджуюся, що Росія має заплатити високу економічну та політичну ціну в разі нової агресії щодо України. Парламентарі ухвалили відповідну резолюцію, повідомляє BBC.
На тлі нарощення російських військ на кордонах, Європарламент закликає ЄС "бути готовим" до запровадження жорсткіших економічних санкцій. Вони мають включати замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС людей з "найближчого оточення олігархів та з орбіти російського президента". Підтримують і виключення Росії зі SWIFT, якщо агресор атакує Україну.
Що цьому передувало
- Наприкінці жовтня американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордонів з Україною. Згодом українська розвідка підтвердила, що це дійсно так. Попередили, що Москва може напасти у січні – лютому 2022 року.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що біля кордону є понад 93 тисячі осіб військового складу країни-агресора.
- Начальник української розвідки заявив, що українські військові не зможуть відбити повномасштабний наступ Росії без допомоги Заходу. Адже, за його словами, без перекидання резервів не зможе вистояти жодна армія у світі.
- На тлі таких загроз США та ЄС висловили занепокоєння. Вони пригрозили Росії жорсткими санкціями. Американський президент Джо Байден навіть подзвонив кремлівському лідеру Володимиру Путіну.
- Щоправда, за інформацією ЗМІ, ЄС затягує із запровадженням жорстких санкцій, сподіваючись на дипломатію.
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