Министр иностранных дел отметил, что санкции включают ограничение торговли, инвестиций и банковских операций. Они также могут относиться и к российскому госдолгу.

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Ядерный вариант

По словам Кулебы, отключение от SWIFT вызывает больше всего дебатов. Министр называет такие санкции "ядерным" вариантом.

В любом случае, как отметил министр, санкции будут жесткими и беспрецедентными.

Европарламент поддерживает отключение России от SWIFT

В Европарламенте соглашаюсь, что Россия должна заплатить высокую экономическую и политическую цену в случае новой агрессии по отношению к Украине. Парламентарии приняли соответствующую резолюцию, сообщает BBC.

На фоне наращивания российских войск на границах Европарламент призывает ЕС "быть готовым" к введению более жестких экономических санкций. Они должны включать замораживание активов и запрет на въезд в ЕС людей из "ближайшего окружения и олигархов с орбиты российского президента". Поддерживают и исключение России из SWIFT, если агрессор атакует Украину.

Что этому предшествовало

В конце октября американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границам с Украиной. Впоследствии украинская разведка подтвердила, что это действительно так. Предупредили, что Москва может напасть в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что у границы более 93 тысяч человек военного состава страны-агрессора.

Начальник украинской разведки заявил, что украинские военные не смогут отразить полномасштабное наступление России без помощи Запада. Ведь, по его словам, без перекидывания резервов не сможет выстоять ни одна армия в мире.

На фоне таких угроз США и ЕС выразили обеспокоенность. Они пригрозили России жесткими санкциями. Американский президент Джо Байден даже позвонил по кремлевскому лидеру Владимиру Путину.

Правда, по информации СМИ, ЕС затягивает с введением жестких санкций в надежде на дипломатию.

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