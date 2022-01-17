Видео взрыва появилось в соцсетях. Согласно опубликованным кадрам, речь идет о бронетранспорте, который похож на БТР-82.

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БТР создал на трассе пробку

Очевидцы происшествия сообщили, что БТР двигался по трассе "Таврида" в колонне военной техники. Пожар произошел именно во время движения.

На опубликованных видео видно, что огонь охватил часть бронетранспортера. В то же время густой дым накрыл часть дороги. Причиной возгорания БТР якобы стала проблема с проводкой.

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О пострадавших в результате возгорания БТР российских оккупантах не сообщали.

Бронетранспортер охватил густой дым: смотрите видео с телеграм-канала "ЧП Крым"

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