Из кадров на видео можно понять, что для уничтожения оккупантов украинские военные использовали дрон. Беспилотный летательный аппарат сбросил на бронетехнику два осколочно-фугасных снаряда.

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И снова собратья из галактики "Отрикс" помогают с точечными ударами по российским оккупантам. Оказывается даже там не любят орков,

– написали в описании видео.

В то же время где, когда и при каких обстоятельствах сняли уничтожение врага неизвестно.

Война на Донбассе: последние новости

Оккупанты продолжают цинично нарушать режим тишины на Донбассе, обстреливая позиции военнослужащих ВСУ. В 2021 году из-за действий пророссийских боевиков Украина потеряла 84 своих защитников.

Пророссийские боевики с начала 2022 снова обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. В результате вражеской атаки 3 января получил ранение украинский военный.

Также Донбасс 5 января посещал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. После визита он сделал важное заявление о наращивании российских войск у границ Украины.

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