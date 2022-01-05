Видео обнародовал командир роты Дмитрий Коцюбайло. Он написал, что гордится своим подразделением.

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Коцюбайло поблагодарил всех, кто восьмой год защищает Украину от российских захватчиков.

С 2014 и до победы,

– написал командир.

Напомним, Коцюбайло с позывным Да Винчи стал первым добровольцем, отмеченным наградой Героя Украины.

Смотрите мощное видео с передовой, ролик Дмитрия Коцюбайло:

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С начала года пророссийские боевики нарушают тишину. К примеру, 1 января они 4 раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли в сторону Широкино, Новолуганского, Водяного и Зайцевого.

Второго января было спокойно, а третьего – оккупанты тяжело ранили нашего защитника.

Кстати, 5 января на Донбасс приехал высокопоставленный представитель ЕС Жозеп Боррель. Он и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вместе посетили Станицу Луганскую.

Текст поста Дениса Коцюбайло:

Мое подразделение. Моя гордость. С 2014 года и до победы.

Благодарность всем, кто 8 лет идет бок о бок.

Вечная память и слава Воинам, отдавшим жизнь за Украину.

Слава Украине! Героям слава! Первая отдельная штурмовая рота ДУК "Правый Сектор" – к победе!