Об инциденте сообщили в местных телеграм-каналах 24 января. Автомобиль горел недалеко от очистных сооружений Черноморска. Впоследствии это прокомментировали и выезжавшие туда по вызову спасатели.

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Снимал все на телефон

На одной из записей очевидцы говорили, что злоумышленник был в легковушке, а затем вышел с канистрой. После этого он пошел к чужому Kia и облил его легковоспламеняющейся жидкостью.

Автомобиль, подожженный в Черноморске: смотрите видео

Когда автомобиль вспыхнул, злоумышленник снял пожар на телефон и ушел в неизвестном направлении с пистолетом. В ГСЧС Одесской области рассказали журналистам, что вызов поступил в 12:40.

Очевидцы показывают горящий автомобиль: смотрите видео

На место немедленно прибыли 9 спасателей, начавших тушение пламени на площади 8 квадратных метров. Однако было слишком поздно, поскольку от транспорта остался только обожженный каркас.

Как его могут наказать

Пока правоохранители еще не комментировали этот инцидент. Однако, вероятнее всего, дело будут расследовать как уничтожение имущества путем поджога. Соответствующая статья Уголовного Кодекса предусматривает от 3 до 10 лет тюрьмы.

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Читайте полный текст сообщения телеграма "7 канал":

Загадочный поджог. Возле очистных сооружений в Черноморске люди стали очевидцами удивительного события. Водитель вышел из машины, вооруженный пистолетом и канистрой, направился к чужой Kia и щедро облил ее бензином. Затем он снял горящий автомобиль на телефон и ушел.

Пожарные быстро потушили пострадавшую тачку, но ее владельцу ремонт все равно не поможет. Личность злоумышленника и причины его поступка пока неизвестны.