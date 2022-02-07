Побив палицею поліцейського: одеситу призначили покарання з шансом на виправлення
Джерело:поліція Одеської області
На Одещині суд призначив покарання чоловіку, який напав на поліцейського. Йому дали шанс на виправлення на волі.
Про це повідомили в поліції Одеської області. Суд призначив правопорушнику випробувальний термін.
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Побиття поліцейського
Відомо, що 51-річний одесит випивав зі знайомими під час відпочинку в селищі Затока Білгород-Дністровського району. На місці виникла сварка між туристами, яку приїхали розбороняти правоохоронці.
Поліцейські пропонували нетверезим гульвісам мирно вирішити конфлікт і розійтися. У відповідь житель Одеси схопив палицю й почав бити представника Нацполіції.
Дебошира вдалося заспокоїти лише після застосування сили. На нього одягнули кайданки й доставили до райвідділу.
За фактом заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень чоловіку оголосили про підозру. Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення.
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Шанс на виправлення
Після завершення досудового розслідування, у поліції скерували матеріали справи до суду. Однак суд ухвалив більш м'який вирок.
Одеситу призначили 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном у 2 роки. На волі чоловік повинен пройти корекційну програму органу пробації "Зміна прокримінального мислення".