Про це повідомили в поліції Одеської області. Суд призначив правопорушнику випробувальний термін.

До теми В Одесі чоловік побив поліцейського, бо він не "посадив" його сестру

Побиття поліцейського

Відомо, що 51-річний одесит випивав зі знайомими під час відпочинку в селищі Затока Білгород-Дністровського району. На місці виникла сварка між туристами, яку приїхали розбороняти правоохоронці.

Поліцейські пропонували нетверезим гульвісам мирно вирішити конфлікт і розійтися. У відповідь житель Одеси схопив палицю й почав бити представника Нацполіції.

Дебошира вдалося заспокоїти лише після застосування сили. На нього одягнули кайданки й доставили до райвідділу.

За фактом заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень чоловіку оголосили про підозру. Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення.

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Шанс на виправлення

Після завершення досудового розслідування, у поліції скерували матеріали справи до суду. Однак суд ухвалив більш м'який вирок.

Одеситу призначили 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном у 2 роки. На волі чоловік повинен пройти корекційну програму органу пробації "Зміна прокримінального мислення".

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