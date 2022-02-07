Об этом сообщили в полиции Одесской области. Суд назначил правонарушителю испытательный срок.

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Избиение полицейского

Известно, что 51-летний одессит выпивал со знакомыми во время отдыха в поселке Затока Белгород-Днестровского района. На месте возникла ссора между туристами, которую приехали разнимать правоохранители.

Полицейские предлагали нетрезвым повесам мирно разрешить конфликт и разойтись. В ответ житель Одессы схватил палку и стал избивать представителя Нацполиции.

Дебоширу удалось успокоить только после применения силы. На него надели наручники и доставили в райотдел.

По факту причинения правоохранителю телесных повреждений мужчине объявили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.

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Шанс на исправление

После завершения досудебного расследования в полиции направили материалы дела в суд. Однако суд вынес более мягкий приговор.

Одесситу назначили 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. На свободе мужчина должен пройти коррекционную программу органа пробации "Изменение прокриминального мышления".

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