Почали консервацію Одеського припортового заводу: підвищена техногенна небезпека
Джерело:звернення Володимира Новацького
В Южному, що під Одесою, почали процедуру консервації Одеського припортового заводу. Раніше повідомляли про підвищену небезпеку для підприємства, а відтак і для регіону.
Наразі працівників заводу відправили у безстрокову відпустку, тому невідомо, коли все відновиться. Про це повідомив у своєму зверненні за 2 квітня міський голова Володимир Новацький.
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Чому є небезпека для всього регіону
Раніше стало відомо, що є велика загроза обстрілу цього об'єкту. Це становить значну небезпеку, оскільки на підприємстві зберігається аміак. Відтак завод є об'єктом з підвищеною техногенною небезпекою.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, підприємство взяли під цілодобову охорону. Цим займаються службовці МВС – поліції та Нацгвардії.
Окрім цього, законсервували в місті й спортивний комплекс "Олімп". Наразі вже запустили процедуру передачі його в міську власність.
Звернення міського голови Южного: дивіться відеоЗверніть увагу! Наша Держава та, зокрема, розвідка робить усе, щоб вберегти кожного громадянина. Та дії ворога інколи неможливо передбачити й вони становлять велику небезпеку. Як діяти при хімічній атаці чи аварії на хімпідприємстві – пояснення МОЗ за посиланням.
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