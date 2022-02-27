Перш за все у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві рекомендують щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи. Це перешкодить вільному потраплянню шкідливих речовин всередину.

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У разі хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві

Після того як вікна зачинені:

заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкніть телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкніть побутові прилади та газ.

У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Покиньте приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте у калюжі. Не їжте і не пийте нічого.

У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами.

Якомога швидше покиньте зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.