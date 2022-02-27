Прежде всего в случае химической атаки, или аварии на химпредприятии рекомендуют плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы. Это помешает свободному попаданию вредных веществ внутрь.

Ранее Первая медицинская помощь: инструкции, которые должен знать каждый из-за угрозы войны

В случае химической атаки или аварии на предприятии

После того как окна закрыты:

заклейте щели в окнах бумагой или скотчем;

включите телевизор или радио для получения дальнейших указаний;

предупредите близких об опасности и возможной эвакуации;

выключите бытовые приборы и газ.

В случае эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой, или лучше 2–5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

Покиньте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь каких-либо предметов, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего. В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака – низинами.

Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.