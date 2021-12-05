Помер Марк Рудінштейн: російський продюсер родом з Одеси

У Москві помер 75-річний Марк Рудінштейн, відомий як засновник кінофестивалю "Кінотавр". Продюсер народився та виріс в Одесі.

Попередньо відомо, що кінокритика госпіталізували через серцевий напад. Про смерть 5 грудня розповів представник Рудінштейна.

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Раптово помер продюсер Рудінштейн, що родом з Одеси

Продюсер, засновник кінофестивалю "Кінотавр" Марк Рудінштейн помер у 75 років,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, 17 листопада сам Рудінштейн розповідав журналістам, що його госпіталізували через серцевий напад.

Сам продюсер більшу частину життя жив та працював у Росії. Саме там він заснував кінофестивалі "Кінотавр", "Кінотаврик". Також був організатором кінопремії "Золотий овен".

Коротко про Марка Рудінштейна

Джерело: Вікіпедія

Марк Рудінштейн народився в Одесі у 1946 році. Батько був директором магазину. У Марка було двоє старших братів.

У 15 років майбутній продюсер почав працювати на суднобудівничому заводі у Миколаєві.

Згодом вступив у Ленінградський державний університет на журналістику. Після цього навчався на акторсько-режисерському факультеті Театрального училища імені Щукіна.

Згодом почав працювати організатором та директором концертів. Після цього кілька років був у в'язниці чи під слідством нібито за "давання хабарів", "розкрадання соціалістичної власності". Його засудили на 6 років, та через 11 місяців виправдали.

Організував перший в союзі рок-фестиваль. Був організатором різних фестивалів, а також театру.

Перебував у трьох шлюбах. Від першого має доньку Наталю.

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