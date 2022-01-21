Працівницю міськради на Одещині спіймали на вимаганні хабарів від підприємців

Керівницю управління економіки мерії в Одеській області викрили на корупційній схемі. Її затримали працівники СБУ.

За версією слідства, посадовиця розробила схему, за якою отримувала "відкати" від місцевих підприємців. Мовиться про виконання робіт у місті за гроші з бюджету.

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Корупційна схема в мерії

Начальниця управління брала за свої "послуги" від 10 до 15% від загальної суми за виконані роботи. Зокрема, за модернізацію житла, частину з яких оплачує місто, а частину – представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Місцеве видання "УСІ" повідомило, що інцидент стався в місті Южне на Одещині.

Якщо хтось із підприємців не погоджувався давати хабаря, то жінка просто не підписувала документи на виконання робіт. У такий спосіб вона штучно зупиняла встановлені законом процедури.



Посадовиця вимагала відкат від підрядників / Фото СБУ Одещини

Спіймали "на гарячому"

Посадовцю затримали після отримання 255 тисяч гривень. Ці гроші були хабарем та становили 15% від вартості робіт з модернізації ліфтів у місті.



Корупційна схема діяла щодо робіт у місті, які фінансували з бюджету / Фото СБУ Одещини

У грудні правоохоронці зафіксували, як жінка отримала від того ж підприємця 56 тисяч гривень. Це був "відкат" від робіт з модернізації електропостачання.

Вдома у правопорушниці здійснили обшуки та виявили майже 500 тисяч гривень готівки. Слідство вважає, що ці гроші вона також отримала незаконним шляхом.



Вдома у посадовиці знайшли пів мільйона гривень / Фото СБУ Одещини

За фактом отримання хабаря посадовиці повідомили про підозру, їй загрожує до 10 років ув'язнення. Найближчим часом для неї мають обрати запобіжний захід.

Вимагання на Харківщині

У центрі Харкова працівники СБУ затримали чоловіка, який тероризував місцевих підприємців. Чоловік вимагав від них повернути величезні борги, яких не існувало, та погрожував розправою.

У грудні та січні ціллю зловмисника став директор однієї з фірм. У нього шантажист вимагав 250 тисяч доларів та пригрозив створити проблеми в бізнесі та особистому житт, якщо той не заплатить.



Затриманий раніше відбув покарання за вбивство / Фото СБУ

Порушника спіймали під час отримання частини "боргу". За вчинене, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Суд постановив утримувати його під вартою без можливості внести заставу. Раніше чоловік уже відбув покарання за умисне вбивство.

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