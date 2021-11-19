"Прилетіла" з мосту: в Одесі невідомі кинули пляшку у вікно тролейбуса
Джерело:телеграм "Новини.LIVE Odesa"
На залізничній станції "Одеса-Застава II" невідомі кинули пляшку в тролейбус з мосту. На щастя, ні водій, ні пасажири не постраждали від уламків.
Інцидент стався в ніч проти 19 листопада. У мережі кажуть, що хуліганів розшукує поліція. Проте офіційно правоохоронці це ще не підтвердили.
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Кинули з мосту
У мережі повідомляють, що пляшка "прилетіла" з мосту. Вона потрапила в лобове скло, але водій, на щастя, не постраждав. Пляшка влетіла трохи далі від його сидіння.
В Одесі невідомі кинули пляшку в тролейбус / Фото з телеграму "Новини.LIVE Odesa"
Користувачів мережі обурила ситуація й вони сумніваються, що винуватців вже можна знайти. Ось кілька реакцій:
- Думаєте, його знайдуть? Звинуватить пляшку, що віддалася йому до рук;
- А ми ще дивуємось чому, так живемо! Тому що дебілів 99/%. Не читають, не думають, а тільки вміють робити гидоти і за рахунок цього самостверджуватись! Ми, заслуговуємо, те, що маємо!
- Якось повертався з Києва вночі автолюксом і всі прокинулися від гучного стуку в районі лобового скла. Виявилося, якийсь жартівник кинув пляшку з моста автобусом. Але в тому випадку здається навіть тріщини не було.
На щастя, від уламків ніхто не постраждав / Фото з телеграму "Новини.LIVE Odesa"
Текст допису з телеграму "Новини.LIVE Odesa":
На "2-й заставі" кинули з мосту пляшку в тролейбус.
У ніч на 19 листопада, в районі 2-ї Застави, з моста до лобового скла тролейбуса прилетіла пляшка. На щастя, ні водій, ні пасажири не постраждали від уламків. Хулігана шукає поліція, але чи знайдуть?
Схожий випадок у Києві
- 30 серпня на Лаврській двоє чоловіків під впливом алкоголю вирішили розбити лобове скло громадського транспорту.
- Внаслідок інциденту у тролейбуса з'явилася масштабна "павутина" та зламалися склоочисники.
- На зауваження водія та перехожого чоловіки не реагували. Крім того, вони їх ще й побили.
- За фактом злочину відкрили кримінальне провадження щодо вчинення хуліганства.