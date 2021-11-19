Інцидент стався в ніч проти 19 листопада. У мережі кажуть, що хуліганів розшукує поліція. Проте офіційно правоохоронці це ще не підтвердили.

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Кинули з мосту

У мережі повідомляють, що пляшка "прилетіла" з мосту. Вона потрапила в лобове скло, але водій, на щастя, не постраждав. Пляшка влетіла трохи далі від його сидіння.



В Одесі невідомі кинули пляшку в тролейбус / Фото з телеграму "Новини.LIVE Odesa"

Користувачів мережі обурила ситуація й вони сумніваються, що винуватців вже можна знайти. Ось кілька реакцій:

Думаєте, його знайдуть? Звинуватить пляшку, що віддалася йому до рук;

А ми ще дивуємось чому, так живемо! Тому що дебілів 99/%. Не читають, не думають, а тільки вміють робити гидоти і за рахунок цього самостверджуватись! Ми, заслуговуємо, те, що маємо!

Якось повертався з Києва вночі автолюксом і всі прокинулися від гучного стуку в районі лобового скла. Виявилося, якийсь жартівник кинув пляшку з моста автобусом. Але в тому випадку здається навіть тріщини не було.



На щастя, від уламків ніхто не постраждав / Фото з телеграму "Новини.LIVE Odesa"

Текст допису з телеграму "Новини.LIVE Odesa":

На "2-й заставі" кинули з мосту пляшку в тролейбус.

​У ніч на 19 листопада, в районі 2-ї Застави, з моста до лобового скла тролейбуса прилетіла пляшка. На щастя, ні водій, ні пасажири не постраждали від уламків. Хулігана шукає поліція, але чи знайдуть?

Схожий випадок у Києві