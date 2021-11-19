Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. В сети говорят, что хулиганов разыскивает полиция. Однако официально правоохранители это еще не подтвердили.
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Бросили с моста
В сети сообщают, что бутылка "прилетела" с моста. Она попала в лобовое стекло, но водитель, к счастью, не пострадал. Бутылка влетела чуть дальше от его сиденья.
В Одессе неизвестные бросили бутылку в троллейбус / Фото из телеграма "Новини.LIVE Odesa"
Пользователей сети возмутила ситуация и они сомневаются, что виновников уже можно найти. Вот несколько реакций:
- Думаете, его найдут? Обвинит бутылку, отдавшуюся ему в руки;
- А мы еще удивляемся почему так живем! Потому что дебилов 99/%. Не читают, не думают, а только умеют делать гадости и за счет этого самоутверждаться! Мы заслуживаем то, что имеем!
- Как-то возвращался из Киева ночью на автолюксе и все проснулись от громкого стука в районе лобового стекла. Оказалось, какой-то шутник бросил бутылку с моста в автобус. Но в том случае кажется даже трещины не было.
К счастью, от обломков никто не пострадал / Фото из телеграма "Новини.LIVE Odesa"
Текст сообщения из телеграма "Новини.LIVE Odesa":
На "2-й заставе" бросили с моста бутылку в троллейбус.
В ночь на 19 ноября, в районе 2-й заставы, с моста в лобовое стекло троллейбуса прилетела бутылка. К счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали от обломков. Хулигана ищет полиция, но найдут ли?
Похожий случай в Киеве
- 30 августа на Лаврской двое мужчин под воздействием алкоголя решили разбить лобовое стекло общественного транспорта.
- В результате инцидента у троллейбуса появилась масштабная "паутина" и сломались стеклоочистители.
- На замечания водителя и прохожего мужчины не реагировали. Кроме того, они их еще и избили.
- По факту преступления открыли уголовное производство по совершению хулиганства.