Двічі влучили в одне місце: в Одеській райраді розповіли про жахливі наслідки атаки Росії

Проти ночі ворог масовано атакував Україну, зокрема завдавши ударів по Одесі. Однак вранці росіяни продовжили обстріли міста.

Внаслідок обстрілу Одеси є загиблі та поранені, водночас тривають рятувальні роботи. Про деталі атак по місту розповіла 24 Каналу депутатка Одеської районної Ради Валентина Шульц.

Куди влучив ворог?

Депутатка зазначила, що Росія завдала ударів по портовій та цивільній інфраструктурі. Декілька безпілотників влучили у багатоповерхівку.

"Повідомлялося, що було чутно декілька вибухів, тобто один і той самий об'єкт ворог атакував два рази. Саме тому і така велика кількість загиблих і постраждалих. Також є інформація про зниклих безвісти", – наголосила вона.

Зверніть увагу! Станом на 14:30 відомо про 9 загиблих людей, ще 26 – поранено. 10 з них перебувають в лікарні, двоє – у важкому стані. Водночас тривають пошукові роботи, відомо, що під завалами ще можуть бути люди.

Водночас терор ворога, який тривав вночі, продовжився вранці. Росіяни запустили нові групи БпЛА на Одесу.

Внаслідок ранкової атаки є троє поранених, зокрема дитина. Уламки "Шахедів" впали на міський ринок, де перебували люди. А один із безпілотників приземлився на багатоповерхівку, але не здетонував. Його вже забрали ДСНС,

– пояснила депутатка Одеської районної Ради.

На місці ударів працює Координаційний штаб, ДСНС, виконують роботи комунальники, допомагають людям психологи, а також присутні криміналісти, кінологи.

В Координаційному штабі працюють представники місцевого самоврядування, які координують людей, що постраждали від атаки. Насамперед надається психологічна допомога. Також комунальники приймають заяви від людей щодо встановлення вікон, дверей.

Якщо житло повністю зруйнована, то процедура, за її словами, трохи інша. В Координаційному штабі також приймають заяви від людей, які залишились без житла, та розселяють їх.

Головна мета ударів ворога – завдати якомога більше економічних збитків,

– повідомила Валентина Шульц.

Зокрема, він атакував БпЛА вантажне судно. Проте екіпаж самостійно загасив пожежу і продовжив рух. На щастя, обійшлося без поранених

Які наслідки атаки по Одесі?