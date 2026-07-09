Росія атакувала Одещину дронами: у місті сталася пожежа

Ворог продовжує тероризувати Україну ударними дронами. Ввечері 9 липня в Одеській області сталось займання нежитлової будівлі.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Дивіться також На трасі Київ – Одеса вантажівка зіткнулася з маршруткою, загинув 15-річний хлопець

Що відомо про пожежу на Одещині?

Кіпер сказав, що внаслідок ворожого обстрілу відомо про загорання на території одного з промислових підприємств Одещини. На місці тривають роботи з ліквідації вогню.

До гасіння залучені всі необхідні служби, які продовжують працювати над локалізацією та усуненням наслідків ворожої атаки,

– заявив очільник Одеської ОДА.

Станом на 22:45 9 липня інформації про загиблих та постраждалих немає.

Російські удари по Україні

Ворог у середу, 8 липня, цинічно завдав удару по Харкову. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки поранень зазнали четверо дітей.

Того ж дня ворожі війська запустили по Києву ударні дрони. Є постраждалі та загиблі.