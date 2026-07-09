Росія атакувала Одещину дронами: у місті сталася пожежа
Ворог продовжує тероризувати Україну ударними дронами. Ввечері 9 липня в Одеській області сталось займання нежитлової будівлі.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
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Що відомо про пожежу на Одещині?
Кіпер сказав, що внаслідок ворожого обстрілу відомо про загорання на території одного з промислових підприємств Одещини. На місці тривають роботи з ліквідації вогню.
До гасіння залучені всі необхідні служби, які продовжують працювати над локалізацією та усуненням наслідків ворожої атаки,
– заявив очільник Одеської ОДА.
Станом на 22:45 9 липня інформації про загиблих та постраждалих немає.
Російські удари по Україні
Ворог у середу, 8 липня, цинічно завдав удару по Харкову. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки поранень зазнали четверо дітей.
Того ж дня ворожі війська запустили по Києву ударні дрони. Є постраждалі та загиблі.